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Свиток Торы торжественно пронесут по одной из улиц Уфы

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Праздничное шествие со Свитком Торы состоится в воскресенье, 16 сентября, в Уфе. Затем пройдет его торжественное внесение в синагогу.

Колонна будет двигаться по улице Блюхера. Из-за этого ее перекроют для автотранспорта. На участке улицы, где будет проходить торжественное шествие, установят соответствующие знаки.

Как уточняет ИА «Башинформ», каждый Свиток Торы профессиональный писец пишет вручную. Этот процесс занимает от года до нескольких лет. Ни одна ошибка не допускается, поэтому единственная пропущенная буква или поставленная не в том месте точка сделает весь свиток непригодным для ритуального чтения.

После того, как дописана последняя буква, список торжественно вносят в синагогу. Традиционно это сопровождается праздничным шествием.

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