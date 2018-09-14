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Центр водных видов спорта построят в Тюмени

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В Тюмени появится Центр водных видов спорта, сообщил глава региона Александр Моор. Ведутся переговоры с инвесторами о строительстве на принципах государственно-частного партнерства. По словам губернатора, финишный этап обсуждений создания нового спортивного комплекса начнется в ближайшее время.

Помимо этого в Тюменской области в ближайшие годы планируется построить бассейны, ледовые катки и другие спортивные объекты для массовых занятий физкультурой и спортом. Об этом информирует портал «Наш город».

Напомним, сборная России по плаванию признана лучшей командой чемпионата Европы по водным видам спорта. Церемония награждения прошла в шотландском Глазго 9 августа. Российская команда завоевала 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

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