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Владимирская область награждена премиями за туристические проекты

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Владимирская область получила 16 дипломов за туристические проекты и маршруты. Регион отметили премиями «События России» и «Маршруты России».

В частности, специалисты высоко оценили Владимирский межрегиональный экономический форум и форум «Историко-культурное наследие России», передает ИА «Владимирские новости». Призов удостоены фотовыставка в честь Сергея Прокудина-Горского и театральный фестиваль фестивалей «У Золотых ворот».

Награды присудили также проектам «Малое Золотое кольцо Владимирской области» и «Экскурсия на Покровский ювелирный завод».

Недавно Всемирная туристическая организация составила рейтинг самых посещаемых стран мира по итогам 2017 года. Первую строчку в списке заняла Франция — ее посетили 86,7 млн человек.

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