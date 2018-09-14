Саратов готовится принять мощи святого Спиридона

Одна из великих святынь православного мира — десница святителя Спиридона Тримифунтского — прибудет в Саратов. Ковчег с мощами святого ждут в городе 17 сентября. Он будет доступен в Покровском храме до вечера 18 сентября.

В этот день в 23:30 в храме начнется божественная литургия, которую проведет митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. В течение суток молебны с акафистом святителю будут совершаться ежечасно. Покровский храм перейдет на круглосуточную работу. Поклониться мощам позволят и во время богослужения.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», вокруг Покровского храма перекроют движение на три дня. Ограничения в центре города вводятся с 6:00 субботы, 15 сентября, и продлятся до 22:00 17 сентября.

Мощи прибудут в Саратов из Тулы. Далее они проследуют в Ярославль, Новочебоксарск, Санкт-Петербург и Москву.

Спиридон Тримифунтский почитается как один из величайших христианских святых. Его останки хранятся на греческом острове Керкира, а в Россию их привезли в конце августа.