Коми после суточного перерыва вновь окажется под воздействием циклона

Штормовой циклон, накрывший Коми, постепенно отступает от республики. Он принес сильные дожди, порывистый ветер скоростью до 20 м/с и экстремально низкое атмосферное давление.

Как отмечает ИА «Комиинформ», циклон уже начал постепенно отступать за Урал. Сегодня, 13 сентября, давление будет расти, дожди сохранятся только в южных районах республики, как и порывистый ветер, но их интенсивность в течение дня будет ослабевать.

Однако, как говорят синоптики, уже в субботу к западным районам Коми подойдет атмосферный фронт нового скандинавского циклона. Он принесет очередные осадки. Их вероятность сведется к минимуму лишь в воскресенье, 15 сентября.

Столичные синоптики рассказали, когда в Москве закончится лето. Уже в понедельник, 16 сентября, к региону приблизится атмосферный фронт, который принесет заморозки.