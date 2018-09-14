Суд отказал ТГК-2 в возврате 100% доли «Тверской генерации»

Тверской арбитраж отставил без удовлетворения апелляционную жалобу ПАО «ТГК-2» на решение нижестоящей инстанции не расторгать договор купли-продажи 100%-й доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация». Таким образом, суд согласился с тем, что расторжение договора противоречит первоначальной воле сторон.

Как уточняют «Тверские ведомости», ТГК-2 в декабре 2014 года продала 100%-ю долю «Тверской генерации» нескольким компаниям. Однако позже подала в суд для восстановления контроля над «Тверской генерацией». По ее мнению, покупатели не полностью расплатились за доли. Кроме того, во время сделки была предоставлена подложная банковская гарантия. Как считают в ТГК-2, эта сделка нарушила нормы о защите конкуренции при заключении «вторичных» сделок купли-продажи долей «Тверской генерации».

Областной арбитражный суд пришел к выводу, что расторжение договора вместо создания условий для его исполнения будет противоречить изначальной воле сторон, а само нарушение срока оплаты не приведет к существенному ущербу. Также в арбитражном суде посчитали, что действия ТГК-2 подтверждают заинтересованность в сделке, даже несмотря на неблагоприятные обстоятельства.

Теплоснабжающая компания «Тверская генерация» перешла в управление областного правительства в 2016 году. Таким образом региональные власти решили консолидировать коммунальные активы. В феврале 2018 года в собственность области была передана компания «Тверь Водоканал».