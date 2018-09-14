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Сбой произошел на серой ветке московского метро

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Фото: РИА Новости/Герда Антонова
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Сбой в движении поездов произошел утром 14 сентября на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичной подземки.

«Увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по направлению в центр из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении, которое было опубликовано в Twitter.

Подробности инцидента не приводятся. Движение вводится в график. 

Неизвестный мужчина ударил сотрудника полиции на станции метро «Медведково» в ночь на понедельник, 10 сентября. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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