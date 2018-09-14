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Мужчина поджег школу в Улан-Удэ, перепутав ее с гостиницей

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Мужчина устроил поджог в здании школы в Улан-Удэ, где ранее девятиклассник напал с топором на детей и учительницу, а затем признался, что он перепутал здание с гостиницей. Об этом информирует пресс-служба МВД по Бурятии.

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По данным полиции, инцидент произошел утром 13 сентября. Неоднократно судимый и безработный житель Заиграевского района поджег окно школы в поселке Сосновый бор. При допросе нарушитель признался, что он хотел отомстить сделавшему ему замечание сотруднику расположенной рядом гостиницы.

«Накануне, когда он вместе с другом распивал спиртное, администратор сделал замечание расшумевшимся гражданам. Однако разгоряченный алкоголем злоумышленник перепутал здание и нанес ущерб учебному учреждению», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина признал свою вину в содеянном. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Решается вопрос о помещении его под стражу.

В январе ученик школы поселка Сосновый Бор в пригороде Улан-Удэ напал с топором на детей и учительницу, а затем устроил поджог в классе и ранил себя ножом. В результате пострадали семь человек, включая нападавшего. Их госпитализировали. Нападавшего поместили в СИЗО. Кроме того, обвиняемыми по этому делу проходят два его соучастника в возрасте 14 и 15 лет.

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