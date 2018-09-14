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Медведица усыновила осиротевшего медвежонка на Камчатке

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Медведица с двумя медвежатами приняла в семью чужого детеныша. Об этом рассказали в пресс-службе Кроноцкого заповедника на Камчатке.

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По словам сотрудников заповедника, такое явление крайне редко в социальном поведении медведей. Обычно попытки сирот сблизиться с выводками вызывают у них агрессию.

Однако зоологи длительное время наблюдали за медведицей Аглаей и ее двумя детенышами первого года жизни. В конце лета к ним присоединился чужой детеныш второго года жизни и упорно следовал за семейством, пишет ТАСС.

Отмечается, что он играл с малышами, устраивался вместе с ними на отдых и кормился рыбой, при это медведица относилась к его присутствию спокойно. После первых встреч семья вновь была замечена в необычном составе 13 сентября.

Это второй случай, зарегистрированный на территории Кроноцкого заповедника. Похожая история произошла летом 2009 года.

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