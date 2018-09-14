Суд в Египте поддержал отстранение от службы бородатых полицейских

Суд в Каире поддержал решение об отстранении от службы полицейских, которые носят бороды. Об этом сообщили местные СМИ.

Сообщается, что суд обязал министра внутренних дел полностью отстранить от службы бородатых полицейских, а также отменил прежнее решение высшего административного суда, который постановил восстановить в званиях сотрудников полиции с бородой, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Аль-Ахрам».

Судебный процесс начался еще в 2012 году. После массовых беспорядков в Египте несколько полицейских обратились в суд, чтобы отстоять право на ношение бороды по религиозным соображениям.

Однако в министерстве внутренних дел страны заявили, что это противоречит внутренним инструкциям, по которым у работника должна быть аккуратная стрижка и не должно быть бороды.