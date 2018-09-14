На рэпера 6ix9ine напали во время концерта в Москве

Неизвестный посетитель напал и ударил локтем рэпера 6ix9ine во время его выступления на вечеринке Hype Nights в Москве.

Сообщается, что неизвестный выбрался на сцену, где и ударил исполнителя. Сразу после этого его повалили на пол охранники и принялись избивать. При этом сам рэпер тоже присоединился к избиению мужчины, пишет РЕН ТВ.

В социальной сети «Вконтакте» появилось видео происшествия, на котором видно, что нападавший продолжает оставаться на полу и пытается защититься от наносимых охраной ударов. Пока неизвестно, что именно произошло дальше и были ли у драки последствия.

7 сентября концерт скандально известного американского рэпера Tekashi 6ix9ine в Москве пришлось отменить, так как исполнитель просто не приехал. Как признались организаторы, причины поведения певца неизвестны.