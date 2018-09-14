Курс бразильского реала к доллару упал до рекордного значения

Курс бразильского реала упал по отношению к доллару до исторического минимума. На момент закрытия торгов 13 сентября единица американской валюты стоила 4,196 реала.

Как сообщает портал UOL, за сутки национальная валюта Бразилии упала на 1,2%. До этого момента рекордно низкий курс в 4,166 реала за доллар был зафиксирован 21 января 2016 года.

По словам экспертов, рекордное падение обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. К первым относят повышение ключевой ставки в Турции, ко вторым – неопределенность на фоне предстоящих президентских выборов в Бразилии. Голосование пройдет 7 октября.