Концерн Volkswagen объявил о завершении производства «Жука»

Volkswagen of America (VWoA) объявила о завершении производства легендарной модели Volkswagen Beetle («Жук») в 2019 году.

Компания сообщила, что стоимость «Жука» последнего выпуска с закрытым кузовом в 2019 году составит $23 тыс. для моделей SE и $26 тыс. — для моделей SEL. Для соответствующих моделей с открытым кузовом цена будет $27 тыс. и $30 тыс.

По словам главы VWoA Хинричп Вобэкена, «потеря «Жука» после трех поколений, выпускавшегося в течение почти семи десятилетий, вызовет массу эмоций у многих его преданных поклонников».

При этом он отметил, что, поскольку компания переходит к производству полной линейки авто, ориентированной на семью, пока что планов по замене модели Beetle нет, передает «РИА Новости».

Ульяновский автозавод (УАЗ) ранее анонсировал появление спецверсии легендарной «буханки» в честь 60-летнего юбилея. В честь этого события производитель запустил специальный раздел на сайте, посвященный истории и интересным проектам на базе внедорожника.