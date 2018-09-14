Газ взорвался в десятках домов Массачусетса
Десятки домов повреждены в результате взрыва бытового газа в штате Массачусетс, сообщает местная полиция в Twitter.
По данным правоохранителей, хлопки газа произошли как минимум в 39 частных домах, в зданиях начались пожары. Местная полиция отмечает, что число пострадавших сооружений растет.
Причиной, как предполагается, являются неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. Они зафиксированы в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере. Жителеям этих городов советуют временно покинуть свои дома.
В компании заверили, что занимаются решением проблемы и снижают давление в газопроводах, однако этот процесс займет некоторое время.