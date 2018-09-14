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Газ взорвался в десятках домов Массачусетса

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Фото: REUTERS/Boston Sparks
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Десятки домов повреждены в результате взрыва бытового газа в штате Массачусетс, сообщает местная полиция в Twitter.

По данным правоохранителей, хлопки газа произошли как минимум в 39 частных домах, в зданиях начались пожары. Местная полиция отмечает, что число пострадавших сооружений растет.

Причиной, как предполагается, являются неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. Они зафиксированы в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере. Жителеям этих городов советуют временно покинуть свои дома.

В компании заверили, что занимаются решением проблемы и снижают давление в газопроводах, однако этот процесс займет некоторое время.

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