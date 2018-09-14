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«Авангард» потерпел первое поражение в чемпионате КХЛ

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Омский «Авангард» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Омске завершилась со счетом 0:1. Единственную шайбу на свой счет записал Сергей Мозякин, передает «Газета.ру».

Таким образом, «Авангард» в шестом матче потерпел первое поражение в сезоне. Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции с 10 очками. Металлург поднялся на третье место, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист петербургского СКА Илья Ковальчук прибыл в расположение клуба НХЛ «Лос-Анджелес» и приступил к тренировкам в составе новой команды.

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