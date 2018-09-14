Facebook начнет проверять фото и видео пользователей

Сотрудники Facebook будут проверять достоверность фактов, изложенных в фотографиях и видеозаписях пользователей.

Как уточняют в соцсети, с подозрительным фото- и видеоконтентом будут работать 27 компаний, которые занимаются проверкой фактов для Facebook. Все сомнительные публикации будут помечены.

Ранее Facebook совместно с Instagram разработала нейросеть Rosetta, способную распознавать оскорбительные мемы. Искусственный интеллект способен извлечь текст из более чем миллиарда общедоступных изображений соцсетей, а также из видеороликов в режиме реального времени, и ввести его в модель распознавания текста.