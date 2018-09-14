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Британские СМИ сообщили об отравлении полицейских при обыске эксперта-ядерщика

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Фото: REUTERS/Ed Sykes
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Несколько сотрудников британской полиции предположительно отравились неизвестным химическим веществом при обыске дома эксперта по ядерной физике Криса Басби. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел утром 13 сентября в небольшом городе Бидефорд в графстве Девон. Полиция приняла решение проникнуть в дом физика из-за беспокойства о состоянии неизвестной женщины, пишет ТАСС со ссылкой The Sun. При этом что именно произошло с предполагаемой пострадавшей, ее имя и подозрения в отношении 73-летнего Басби не раскрываются.

Войдя в дом, часть полицейский почувствовала себя нехорошо. На место происшествия были вызваны медики. Они на месте оказали помощь всем пострадавшим. Отмечается, что госпитализация полицейским не понадобилась.

После инцидента все полицейские смогли вернуться к службе, однако Басби был взят под стражу и ожидает допроса на основании закона о взрывчатых веществах.

Также издание уточняет, что на территории дома физика якобы может располагаться частная лаборатория, в которой содержатся различные образцы радиоактивных материалов.

Ранее Басби заявлял, что ответственность за отравление британского шпиона и бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери может лежать на Великобритании.

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