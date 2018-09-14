Боевик ликвидирован при перестрелке в Дагестане

Сотрудники МВД в ходе перестрелки в Дагестана ликвидировали предполагаемого активного пособника местной бандгруппировки.

Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона, сотрудники МВД попытались остановить автомобиль на трассе в Хасавюртовском районе.

«Из салона машины была открыта стрельба. Завязалась перестрелка», — уточнил собеседник агентства. По его словам, правоохранители в результате инцидента не пострадали.

2 сентября в Дагестане в ходе контртеррористической операции ликвидирован бывший главарь бандгруппы Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.