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Боевик ликвидирован при перестрелке в Дагестане

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Фото: TASS/NewsTeam
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Сотрудники МВД в ходе перестрелки в Дагестана ликвидировали предполагаемого активного пособника местной бандгруппировки.

Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона,  сотрудники МВД попытались остановить автомобиль на трассе в Хасавюртовском районе.

«Из салона машины была открыта стрельба. Завязалась перестрелка», — уточнил собеседник агентства. По его словам, правоохранители в результате инцидента не пострадали.

2 сентября в Дагестане в ходе контртеррористической операции ликвидирован бывший главарь бандгруппы Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и местных жителей.

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