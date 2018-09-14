Елисейский дворец добавил в герб Франции лотарингский крест

Елисейский дворец обнародовал новый герб Франции.

Как пишет газета Figaro, в герба добавлили лотарингский крест. Дворец представил новый герб во время выступления президента Эммануэля Макрона по случаю презентации плана борьбы с бедностью.

😲 L'Élysée met la croix de #Lorraine dans les armoiries de la République pour son nouveau logo https://t.co/OcWJrQouDa — Le Figaro (@Le_Figaro) September 13, 2018

Изменения в геральдику республики по своему усмотрению вносил каждый французский президент.

Название креста происходит от региона на северо-востоке Франции — Лотарингии. Он представляет из себя крест с двумя поперечинами в верхней части. Символ отсылает к французскому сопротивлению. После Второй мировой войны крест также стал партийным символом голлистов.

Ранее стало известно, что на государственном гербе Казахстана появится название страны на латинице (Qazaqstan). В 2017 году глава республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.