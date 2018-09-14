Елисейский дворец добавил в герб Франции лотарингский крест
Елисейский дворец обнародовал новый герб Франции.
Как пишет газета Figaro, в герба добавлили лотарингский крест. Дворец представил новый герб во время выступления президента Эммануэля Макрона по случаю презентации плана борьбы с бедностью.
Изменения в геральдику республики по своему усмотрению вносил каждый французский президент.
Название креста происходит от региона на северо-востоке Франции — Лотарингии. Он представляет из себя крест с двумя поперечинами в верхней части. Символ отсылает к французскому сопротивлению. После Второй мировой войны крест также стал партийным символом голлистов.
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