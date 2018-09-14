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Елисейский дворец добавил в герб Франции лотарингский крест

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Фото: REUTERS/Michel Euler
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Елисейский дворец обнародовал новый герб Франции.

Как пишет газета Figaro, в герба добавлили лотарингский крест. Дворец представил новый герб во время выступления президента Эммануэля Макрона по случаю презентации плана борьбы с бедностью.

Изменения в геральдику республики по своему усмотрению вносил каждый французский президент.

Название креста происходит от региона на северо-востоке Франции — Лотарингии. Он представляет из себя крест с двумя поперечинами в верхней части. Символ отсылает к французскому сопротивлению. После Второй мировой войны крест также стал партийным символом голлистов.

Ранее стало известно, что на государственном гербе Казахстана появится название страны на латинице (Qazaqstan). В 2017 году глава республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу.

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