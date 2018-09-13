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Генсек ООН поставил под сомнение мировое лидерство США

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Фото: TASS/Luo Huanhuan
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Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш рассказал о потере позиций США с точки зрения мирового лидерства.

«Международный порядок, основанный на лидерстве одного государства, будет все больше и неизбежно ставиться под сомнение», — цитирует журнал The Atlantic Гутерриша.

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Он призвал Соединенные Штаты научиться приспосабливаться к этой новой ситуации. Гуттериш отметил, что возможности использования мягкой силы Соединенными Штатами в настоящий момент сокращаются.

«Привлекательность американского общества, которая являлась доминирующим фактором в международных отношениях еще несколько десятилетий назад, сегодня менее очевидна», — отметил генсек ООН.

При этом он подчеркнул опасность складывающейся ситуации, потому что без Вашингтона невозможно решить многие проблемы в мире, заявил Гутерриш.

В июне сообщалось, что Генеральный секретарь ООН намерен сделать все возможное, чтобы США вернулись в ЮНЕСКО и Совет по правам человека (СПЧ).

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