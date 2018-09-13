Третьяковская галерея начнет пускать учебные группы бесплатно

Третьяковская галерея внесла в правила посещения изменения, позволяющие учебным группам заниматься на территории музея бесплатно. Самостоятельные группы должны будут заранее подавать заявку на сайте, рассказала заместитель гендиректора Третьяковки по развитию Татьяна Мрдуляш в четверг, 13 сентября.

«Мы воспользовались летним временем, чтобы проработать и к началу нового учебного года и нового выставочного сезона опубликовать немного обновленные правила посещения Третьяковской галереи», — рассказала Мрдуляш ТАСС. По ее словам, в работе принимали участие не только сотрудники, но и эксперты.

Приход самостоятельной группы в музей нередко мешает индивидуальным посетителям, подчеркнула она, так как кто-то из группы что-то громко рассказывает, к тому же ее участники толпятся у экспонатов. Возникает конфликт интересов. Кроме того, иногда в небольшом зале сталкивается несколько групп сразу. Заявки нужны, чтобы избежать связанных с этим проблем.

Галерея выделила три сценария посещений для групп — профессиональные, учебные и самостоятельные.

К первым относятся группы с собственными экскурсоводами музея, гидами-переводчиками и сотрудниками аккредитованных турфирм. С ними заключают договора и совместно разрабатывают график.

Вторая категория — учебные группы. Для учащихся школ и вузов занятия в музее сделали бесплатными, но потребуется заявка. Их встроят в общий график посещений и постараются развести с другими экскурсантами по разным маршрутам.

Третий вариант — самостоятельная группа, состоящая из друзей и родственников.

«Мы просим такие группы, если их больше пяти человек, подать заявку, уведомить музей о своем визите, чтобы мы понимали, не попадет ли это на то время, когда в залах проводятся занятия или экскурсии», — пояснила Мрдуляш. Она уточнила, что заполнить документ можно онлайн на сайте галереи.

Летом в галерее произошло несколько инцидентов, когда людей, рассказывающих спутникам о картинах, обвиняли в незаконном проведении экскурсий и требовали при отсутствии бейджика экскурсовода «ходить молча».