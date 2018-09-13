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Появилось видео камнепада на пляже в Греции

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Фото: соцсети
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В Сети появилось видео камнепада на пляже «Навагио» (греч. «кораблекрушения») на острове Закинф в Греции. В результате обвала три человека пострадали.

На кадрах видно момент обрушения скал, а также толпу бегущих от места обвала туристов.

Инцидент произошел в результате падения небольшого куска скалы в бухту, что вызвало усиление волн. Из-за этого перевернулись три стоявшие на якоре лодки.

Легкие ранения получили три человека, их доставили в больницу. На пляже было много туристов с детьми, их эвакуировали.

Пляж «Навагио» считается одной из главных и живописных достопримечательностей греческого острова. Его со всех сторон окружают известняковые утесы высотой от 45 до 225 м, поэтому туристы добираются туда по воде.

10 сентября двое туристов пострадали во время камнепада при восхождении на вулкан Ключевский на Камчатке. Их эвакуировали с высоты 4 тыс. м.

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