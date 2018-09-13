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«Газпром» объявил об отмене судом приказа об аресте активов в Англии и Уэльсе

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Суд в Англии отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов российской госкорпорации «Газпром» на территории Англии и Уэльса, сообщает «Интерфакс».

Взамен российская компания обязалась не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года.

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Слушания назначены на февраль 2019 года.

Ранее 13 сентября апелляционный суд Швеции удовлетворил просьбу украинского «Нафтогаза» об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. В «Газпроме» заявили, что будут добиваться пересмотра этого решения.

В декабре Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите голубого топлива.

Согласно первому решению, Украина должна выплатить российской компании $2,019 млрд. За каждый день просрочки «Нафтогазу» начислялись пени в размере 0,03% от суммы.

Вторым решением суд обязал российскую сторону выплатить «Нафтогазу» $4,637 млрд за недоставку газа на транзит. При этом с учетом предыдущего постановления компания осталась должна «Нафтогазу» порядка $2,56 млрд.

Апелляционный суд Швеции 13 июня вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. 28 июня апелляционный суд Швеции оставил в силе этот приказ.

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