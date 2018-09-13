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В Петербурге предложили бороться с шумными соседями с помощью МВД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил губернатору города Георгию Полтавченко разрешить сотрудникам МВД выписывать штрафы шумным жильцам в соответствии с «законом о тишине», передает телеканал 78.ru.

Протоколы на ночных нарушителей тишины в Петербурге могут выписывать лишь сотрудники Смольного. По мнению Четырбока, если передать полномочия по составлению протоколов полиции, бороться с нарушителями станет проще.

Отмечается, что сотрудничество с МВД повлечет дополнительные расходы из казны города.

Сейчас оформление протоколов часто осложняется «бюрократическими проволочками», отметил депутат.

В Санкт-Петербурге ночные часы действуют с 22:00 до 8:00.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло «закон о тишине» 30 января 2013 года. За нарушение тишины предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 500 до 100 тыс. рублей.

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