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При перевозке в Гохран 260 золотых монет подменили гаечными ключами

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Фото: twitter/@sledcom_rf
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Клад стоимостью 3,5 млн рублей из 260 золотых монет Российской империи конца XIX — начала XX века похитили при транспортировке в Гохран. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в четверг, 13 сентября, на официальном сайте ведомства.

Вместо драгоценностей в коробке находились три гаечных ключа и степлер.

СК расследует уголовное дело по статье о хищении предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность.

Золотой клад ранее под деревянным полом частного дома при ремонте обнаружил житель Курска. Монеты изъяли и поместили в комнату хранения вещественных доказательств в УМВД по городу.

Ценности были отправлены в Гохран РФ в Москву по решению суда. Однако при вскрытии опечатанной коробки сотрудники федерального казенного учреждения обнаружили вместо ценных монет только канцелярский степлер и три гаечных ключа.

Максимальное наказание по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщает телеканал «360».

В конце мая Следственный комитет России (СКР) начал проводить доследственную проверку о хищении денег, изъятых из квартиры полковника Дмитрия Захарченко. 

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