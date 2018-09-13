Новак заявил о возможностях РФ и США удовлетворить спрос на энергию

Министр энергетики России Александр Новак считает, что Россия и США как ведущие энергетические державы смогут удовлетворить растущий спрос на энергию в мире только совместными усилиями.

Такое мнение он выразил на встрече с американским коллегой Риком Перри 13 сентября.

«Наши страны являются ведущими энергетическими державами, гарантирующими мировую безопасность, и только совместными усилиями мы можем удовлетворить растущий спрос на энергию в мире», — приводит слова Новака агентство «Прайм».

Он также заявил о важности восстановить рабочую группу по энергетике в рамках двусторонней комиссии.

«Восстановление работы указанного механизма отвечает интересам наших стран, будет способствовать повышению доверия в наших двусторонних отношениях», — сказал глава ведомства.

Ранее на площадке Восточного экономического форума Новак рассказал о рисках расчетов в долларах на фоне хаотичных санкций США.