Новак заявил о возможностях РФ и США удовлетворить спрос на энергию
Министр энергетики России Александр Новак считает, что Россия и США как ведущие энергетические державы смогут удовлетворить растущий спрос на энергию в мире только совместными усилиями.
Такое мнение он выразил на встрече с американским коллегой Риком Перри 13 сентября.
«Наши страны являются ведущими энергетическими державами, гарантирующими мировую безопасность, и только совместными усилиями мы можем удовлетворить растущий спрос на энергию в мире», — приводит слова Новака агентство «Прайм».
Он также заявил о важности восстановить рабочую группу по энергетике в рамках двусторонней комиссии.
«Восстановление работы указанного механизма отвечает интересам наших стран, будет способствовать повышению доверия в наших двусторонних отношениях», — сказал глава ведомства.
Ранее на площадке Восточного экономического форума Новак рассказал о рисках расчетов в долларах на фоне хаотичных санкций США.