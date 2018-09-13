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Павленского освободили из-под стражи во Франции

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Российский художник-акционист Петр Павленский, которого обвиняют во Франции в поджоге здания банка, освобожден из-под стражи, передает в четверг, 13 сентября, «РИА Новости» представительница движения Femen Инна Шевченко.

Огни Парижа
Зачем Павленский поджег здание банка, но теперь во Франции

«Следующее заседание суда назначено на 10 января», — сказала она.

Павленского и его супругу Оксану Шалыгину задержали 16 октября 2017 года за поджог входа в здание Банка Франции в Париже. Россиянина и его жену обвинили в умышленном поджоге с целью причинения ущерба собственности, поставившем под угрозу жизни людей.

9 июня 2018 года художнику бессрочно продлили арест. Тогда Шалыгина говорила, что ее супруг «бодр и весел», находится в «прекрасной физической форме». Однако 8 сентября подруга Павленского Ксения Оксман заявила, что надзиратели французской тюрьмы издеваются над заключенными.

В России Павленский также прославился скандальными акциями. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot, а в 2015 году поджег входную дверь здания ФСБ России на Мясницкой улице.

Ранее 13 сентября активистки Femen устроили акцию возле здания суда во Франции в поддержку Павленского.

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