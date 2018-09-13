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В Госдуме ответили на слова украинского экс-министра о «разгроме России»

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что Россию можно было бы «разгромить в пыль», не будь у нее ядерного оружия.

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«Агрессивная риторика Киева — это жалкое блеяние в адрес НАТО с просьбой о помощи», — сказал депутат журналистам «РИА Новости».

По словам Бальбека, причина таких заявлений местных властей в «застрявшей в Донбассе армии», полной беспомощности Украины в Азово-Черноморском регионе, а также в неудачах в современном ракетостроении. Депутат отметил, что вместо решения этих проблем украинские политики перешли к «словесным победам». Он добавил, что любой здравомыслящий человек скептически отнесется к фразам в сослагательном наклонении.

«Но на Украине, видимо, на слове «если» построена вся военная политика», — отметил он. 

Свое предположение о «разгроме России» Суслов озвучил 13 сентября, комментируя военные маневры «Восток-2018». Он добавил, что учения — всего лишь демонстрация силы, чтобы убедить другие государства избегать военных конфликтов.

«Восток-2018» — сaмыe крyпныe маневры в истоpии Роccийской apмии с 1981 года. Они прoxoдят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей.

Всего в них задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения. 13 сентября завершился основной этап учений.

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