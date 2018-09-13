ПСЖ представил форму для выступления команды в Лиге чемпионов
Французский футбольный клуб ПСЖ представил форму, в которой команда будет участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов. Снимок опубликован на странице клуба в Twitter.
Форма выполнена в черном цвете с вертикальной белой полосой посередине футболки. Техническим спонсором комплекта выступил бренд Air Jordan, пишет «Спорт-Экспресс».
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с «Ливерпулем» 18 сентября. Также французам предстоит встретиться с «Наполи» и «Црвеной Звездой». В минувшем сезоне команда добралась до стадии 1/8 финала, где в двухматчевом противостоянии уступила «Реалу» с общим счетом 2:5.
Deux mondes se rencontrent#PSGxJordan ⚽️🏀— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 13 сентября 2018 г.
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10 сентября сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке.