ПСЖ представил форму для выступления команды в Лиге чемпионов

Французский футбольный клуб ПСЖ представил форму, в которой команда будет участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов. Снимок опубликован на странице клуба в Twitter.

Форма выполнена в черном цвете с вертикальной белой полосой посередине футболки. Техническим спонсором комплекта выступил бренд Air Jordan, пишет «Спорт-Экспресс».

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с «Ливерпулем» 18 сентября. Также французам предстоит встретиться с «Наполи» и «Црвеной Звездой». В минувшем сезоне команда добралась до стадии 1/8 финала, где в двухматчевом противостоянии уступила «Реалу» с общим счетом 2:5.

10 сентября сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке.