Длинный список уже существующих антироссийских санкций, введенных Вашингтоном за последние несколько лет, президент Трамп пополнил новыми. Однако пока их содержание можно интерпретировать скорее как угрозу тем странам, которые в будущем «посмеют вмешаться» в американские выборы.

Понятно, что во главе списка потенциальных кандидатов «на санкции» стоит Россия. Хотя директор Национальной службы разведки Дэн Коутс и заявил, что это предупреждение и другим — а именно, Китаю, Ирану и КНДР. Странно, что в этом списке нет Великобритании, Украины и Австралии, ведь граждане этих стран активно вмешивались в американские выборы 2016 года. Скандал Russiagate, продолжающийся до сих пор и спровоцировавший назначение специального прокурора Роберта Мюллера, был сфабрикован английским шпионом Кристофером Стилом. Компромат на главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта был вброшен с Украины, а провокация и нелегальная запись разговора члена команды Трампа Джорджа Пападопулоса была осуществлена австралийским дипломатом Александром Доунером.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что это решение должно продемонстрировать готовность предпринять все возможные действия для предотвращения иностранного вмешательства в политический процесс. Он анонсировал длинный список потенциальных санкций, которые будут вводиться «в зависимости от степени вмешательства и могут включать в себя ограничение возможности брать кредиты в американских банках, замораживание активов и запрет на американские инвестиции в компании, уличенные в таком вмешательстве».

Контролировать весь процесс, включая попытки вмешательства и исполнение наказаний, будут несколько федеральных ведомств, включая ЦРУ, АНБ, министерство внутренней безопасности и министерство финансов.

Под вмешательством подразумеваются кибератаки на избирательную инфраструктуру, организация пропагандистских кампаний с целью изменения общественного мнения, а также утечки частной политической информации. Теперь у директора Национальной службы безопасности есть полномочия вводить санкции против стран-нарушителей автоматически.

Подписывая данный законопроект, Трамп, вероятно, хотел проявить жесткую позицию накануне предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс. Многие демократы во время избирательной кампании критикуют Трампа за его «мягкость» по отношению к России, что по большинству опросов общественного мнения поможет им получить большинство в Палате представителей.

Если это произойдет, наверняка они попытаются запустить процесс импичмента президента, но завершить его им вряд ли удастся, так как получить для этого голоса двух третей сенаторов они не смогут. Максимум, чего демократы способны добиться — повторить историю с Биллом Клинтоном. Он подвергся импичменту в нижней палате, но этот процесс был заблокирован в сенате.

Другая причина, почему Трамп пошел на этот шаг, заключается в том, что он решил опередить голосование в сенате по «санкциям из ада», которое, скорее всего, не состоится до выборов. По крайней мере, так об этом заявил спикер Митч Макконнел. Другими словами, президент попытался перехватить инициативу у конгресса.

Впрочем, для России это не имеет существенного значения, так как в любом случае какие-то новые санкции рано или поздно всё равно будут применены, и никаких перспектив отмены предыдущих ожидать не следует.

Возникает вопрос, чем в такой ситуации отвечать России? В тактическом плане она может пытаться вести переговоры и заключать сделки с отдельными западными компаниями и даже странами на взаимовыгодной основе, находя легальные пути преодоления преград.

Что касается стратегии, то понятно, что у России практически нет адекватных способов ответа без нанесения ущерба самой себе. Все постоянно перечисляемые варианты, включая отмену продажи ракетных двигателей, титана или запрет на пролет самолетов западных авиакомпаний над своей территорией значительно уменьшат поступления в российский бюджет.

Однако многие эксперты постоянно предостерегают Вашингтон, что его нынешняя политика ведет к сближению, в том числе военно-политическому, России и Китая. А также к стремлению стран, находящихся под различного рода санкциями (а число таких постоянно растет), к дедолларизации своих экономик и торговых сделок.

Сторонники продолжения и усиления санкций утешают себя тем, что с учетом колоссальных демографических и экономических преимуществ Китая над Россией Москва побоится идти на сближение с Пекином из-за угрозы быть поглощенной своим могущественным соседом. Поэтому Вашингтон делает ставку на смену власти в России и приход к ней прозападных сил в результате антиправительственных выступлений на почве экономических проблем в стране.

Хорошая новость для России заключается в том, что у нее есть выбор своего пути в будущее. И, в конечном счете, благодаря военной мощи этот выбор ее граждане всегда смогут сделать самостоятельно.

Автор — президент Американского университета в Москве

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