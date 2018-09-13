Три человека пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Кемерово

Три человека получили травму в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла днем 13 сентября на Кузнецком проспекте, который является одной из главных магистралей города. Предварительно известно, что водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил наезд на остановку, на которой находились люди, пишет сайт kp.ru. В результате пострадали три человека — две женщины-пешехода и водитель легковушки. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По данным ТАСС, одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

17 августа автомобиль сбил людей рядом с остановкой в Екатеринбурге. В результате происшествия пострадали несколько человек, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.