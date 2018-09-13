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Неформатные рекламные баннеры убирают в Омске

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Специалисты МП «Муниципальная недвижимость» демонтируют неформатные рекламные конструкции в Омске. Сегодня, 13 сентября, был произведен демонтаж двух таких объектов на Окружной дороге. Об этом сообщает пресс-служба департамента имущественных отношений администрации Омска.

Как пояснила начальник департамента Елена Карпова, сложность демонтажа таких объектов заключается в том, что работа ведется над дорожным полотном, для чего приходится временно перекрывать участки дорог. Об этом сообщает ИА «Город55».

Чтобы избежать пробок, основная часть работ проводится в ночное время суток. Так, на этой неделе неформатная реклама была убрана с остановок «Цирк», «Автовокзал», «Транспортная академия», «Площадь Ленина» и др.

В профильном департаменте также отметили, что ежегодно на устранение ненадлежащей рекламы выделяется порядка 1 млн рублей, в то время как доход от рекламной отрасли составляет 90 млн рублей.

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