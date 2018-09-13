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Ликвидацию трех крупных свалок в Нижегородской области проверит ОНФ

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В Нижегородской области активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) подготовили карту мониторинга ликвидации свалок «Белое море», «Черная дыра» и «Игумново». Проверки проведут на всех этапах. В частности, эксперты будут проверять воздух на наличие вредных веществ.

ОНФ планирует рассматривать возможные жалобы и обращения местных жителей. Сейчас основные работы ведутся на «Черной дыре», отмечает ИА «НьюсНН». В апреле правительство РФ выделило Нижегородской области 3,3 млрд рублей на ликвидацию свалок в Дзержинске.

Как стало известно в начале сентября, возле города Лермонтов в Ставропольском крае обнаружили свалку, площадь которой превышает 50 тыс. га. Ее увидел местный воздухоплаватель Виталий Ненашев с высоты 8 тыс. м над землей. Информацию о мусорном полигоне передали в «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

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