Прямой эфир

Новый детский сад готовится к открытию в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В микрорайоне Крутые Ключи Самары идет подготовка к вводу в эксплуатацию нового детского сада на 350 мест. Сегодня, 13 сентября, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось выездное совещание, посвященное этому вопросу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказала заведующая детским садом № 2 Мария Шафигулина, сад рассчитан на 350 воспитанников и на данный момент были сформированы семь групп по 25 человек в каждой. Также она отметила, что детский сад в Крутых Ключах крайне необходим, так как в микрорайоне проживают очень много детей в возрасте от двух до четырех лет. Об этом пишет НИА «Самара».

Новый детский сад комбинированного типа рассчитан также на комфортное пребывание в нем слабовидящих, маломобильных детей и детей-колясочников. Появятся в нем и ясельные группы.

По итогам совещания Елена Лапушкина отметила, что серьезных замечаний к детскому саду нет, но есть вопросы связанные с комплектацией оборудования. Перед тем как вводить объект в эксплуатацию, необходимо завершить поставку и монтаж мебели, дооснастить кухню и медицинские кабинеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый детсад на 60 мест построят в Новгородской области
Детский сад и начальную школу отремонтируют в Псковской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017