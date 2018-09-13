Новый детский сад готовится к открытию в Самаре

В микрорайоне Крутые Ключи Самары идет подготовка к вводу в эксплуатацию нового детского сада на 350 мест. Сегодня, 13 сентября, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось выездное совещание, посвященное этому вопросу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказала заведующая детским садом № 2 Мария Шафигулина, сад рассчитан на 350 воспитанников и на данный момент были сформированы семь групп по 25 человек в каждой. Также она отметила, что детский сад в Крутых Ключах крайне необходим, так как в микрорайоне проживают очень много детей в возрасте от двух до четырех лет. Об этом пишет НИА «Самара».

Новый детский сад комбинированного типа рассчитан также на комфортное пребывание в нем слабовидящих, маломобильных детей и детей-колясочников. Появятся в нем и ясельные группы.

По итогам совещания Елена Лапушкина отметила, что серьезных замечаний к детскому саду нет, но есть вопросы связанные с комплектацией оборудования. Перед тем как вводить объект в эксплуатацию, необходимо завершить поставку и монтаж мебели, дооснастить кухню и медицинские кабинеты.