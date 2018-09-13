Украинский вице-премьер предложил лишить некоторых оппозиционеров гражданства

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что некоторых представителей партии «Оппозиционный блок» нужно лишить украинского гражданства из-за их требования возобновить подачу пресной воды в Крым.

Также политика возмутило то, что народные избранники призвали привлечь к ответственности главу МИД Украины Павла Климкина за его слова о необходимости отставить Крым без воды.

«Оппозиционный блок» требует отставки Климкина за четкую позицию по Крыму. Напротив, уже давно пора лишить украинского гражданства некоторых деятелей «Оппозиционного блока», — написал Кириленко в Twitter.

Он также обвинил членов партии в антигосударственной деятельности, разжигании межконфессиональной вражды и работе против территориальной целостности Украины.

Ранее, 12 сентября, депутаты «Оппозиционного блока» потребовали от властей страны возобновить подачу воды. По словам парламентариев, такая политика является геноцидом и нарушает права крымчан. При этом Климкин наотрез отказался возобновлять поставки до тех пор, пока в договоре написано, что Крым — это Россия.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал и прекратила подачу воды после возвращения республики в состав России. Проблему засухи решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно указывала, что голосование в Крыму прошло с соблюдением международного права, не нарушило устава ООН и, соответственно, является легитимным.