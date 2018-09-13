Путин одобрил идею экономического форума в СКФО

Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения Северо-Кавказского экономического форума. Об этом 13 сентября сообщил полномочный представитель главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

На встрече полпреда с депутатами Государственной думы от регионов СКФО один из парламентариев Адальби Шхагошев выступил за «проведение окружного или странового масштаба форума типа Дальневосточного или Сочинского».

«Эта идея у нас обсуждалась. 15-го числа, когда президент был на «Машуке» (форум «Машук–2018». — Ред.), я ему об этом сказал. Он устно одобрил», — приводит слова Матовникова агентство ТАСС.

Он добавил, что отправил российскому лидеру документы по организации Северо-Кавказского экономического форума осенью 2019 года.

Ранее, 15 августа, Путин посетил молодежный образовательный форум «Машук» в Ставропольском крае, где обсудил с участниками их проекты и инициативы.

Восточный экономический форум проходит с 11 по 13 сентября проходит на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Его основная цель заключается в содействии ускоренному развитию экономики ДФО и расширении сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Инвестиционный форум в Сочи прошел 15–16 февраля. Он является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов страны.