В Волгоградской области пенсионерка за деньги сделала мужчину «инвалидом»

Пенсионерку из Волгоградской области подозревают в том, что совместно с двумя приятельницами она оформила вторую группу инвалидности здоровому 46-летнему мужчине. За такую услугу она взяла 290 тыс. рублей, сообщает региональный главк МВД.

По данным правоохранителей, большую часть полученных средств подозреваемая разделила со своими знакомыми, оставшиеся 45 тыс. она передала двум медикам — 62-летней медсестре бюро судебно-медицинской экспертизы и 46-летней неврологу, которые внесли ложные сведения в документы.

Также к подозреваемой обратилась жительница Подмосковья, которой пообещали оформить третью группу инвалидности за 110 тыс. рублей, уточняется в сообщении.

В отношении подозреваемой и ее знакомых возбудили уголовные дела о даче взятки, посредничестве во взяточничестве, мелком взяточничестве, мошенничестве, служебном подлоге и подделке документов.

В марте в Астрахани на медика завели уголовное дело после попытки мошенничества: мужчина предложил своему знакомому оформить документы для получения статуса инвалида за 90 тыс. рублей.