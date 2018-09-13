Убивший пасынка житель Липецка ожидает суда

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины, который в состоянии аффекта задушил своего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Липецкой области.

По версии следствия, 29 июня обвиняемый пришел домой и обнаружил 40-летнего пасынка лежащим на полу в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил пасынка. После этого мужчина рассказал все соседу и попросил вызвать полицию, сообщает Lipetskmedia.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но проведя экспертизу и другие действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, дело переквалифицировали в «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

Выяснилось, что между отчимом и пасынком ссоры и скандалы происходили регулярно. Убитый ранее был судим, он постоянно унижал и избивал своего отчима.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. На предварительном следствии подозреваемый полностью признал свою вину. Максимальное наказание по вменяемой ему статье составляет три года лишения свободы.