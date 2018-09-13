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Союз любителей биатлона создадут в Удмуртии

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В Удмуртии в скором времени появится Союз любителей биатлона. Под его эгидой могут объединить старты среди непрофессиональных спортсменов. Кроме того, новая организация продвигать биатлон в школах среди детей и молодежи.

О намерении создать такой Союз сообщил трехкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов. По его словам, которые приводит ИА «Сусанин», есть большой спрос на занятия биатлоном от населения. Новая организация, в частности, будет заниматься приглашением звезд в регионы, а также открытием новых школ в районах, где биатлон не сильно развит.

Так, в субботу, 22 сентября, во время любительских стартов в рамках фестиваля «Калашников биатлон фест» Союз любителей биатлона подпишет соглашение с организаторами Кубка Анны Богалий SKIMiR. Он проводится среди юных спортсменов в нескольких городах, включая Мурманск, Новосибирск и Санкт-Петербург.

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