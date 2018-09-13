Больше 100 тыс. детей из Москвы бесплатно отдохнули в лагерях этим летом

Больше 100 тыс. юных москвичей бесплатно отдохнули в лагерях по льготным путевкам летом 2018 года. Об этом рассказал гендиректор «Мосгортура» Василий Овчинников.

«Уже несколько лет мы стараемся держать эту планку. Здесь и те дети, которые отдыхают по линии Мосгортура, это те дети, которые отдыхают с учетом возможностей Московской федерации профсоюзов, которая получает субсидии от города», — приводит слова Овчинникова агентство городских новостей «Москва».

За весь летний период не было зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия.

Право на льготную путевку на лето 2018 года имели 13 льготных категорий ребят в возрасте от трех до 17 лет. Как правило, это дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети с инвалидностью.

10 сентября сообщалось, что Ялта вошла в топ-3 городов РФ для отдыха в осенние выходные.