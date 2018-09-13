Прямой эфир

Закон о пенсионных льготах приняли в Волгоградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Волгоградской областной думы единогласно приняли сразу в двух чтениях законопроект о сохранении всех льгот для лиц предпенсионного возраста. Документ разработан во исполнение поручения президента и направлен на защиту прав пожилых жителей региона.

После вступления закона в силу будут действовать льготы на прежних условиях для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет, отмечает ресурс novostivolgograda.ru. Речь идет о компенсации расходов по оплате услуг ЖКХ, льготном проезде, пособиях, обеспечении слуховыми аппаратами и протезно-ортопедическими изделиями. Дополнительных средств на соцподдержку не потребуется. 

Волгоградская область стала одним из первых регионов РФ, где власти подготовили поправки в закон, чтобы сохранить все льготы для пожилых людей.

Напомним, в России сократится срок выплат пособий по безработице, при этом размер выплат увеличится. Предполагается, что господдержку можно будет получать в течение шести месяцев после увольнения. Граждане могут рассчитывать на сумму от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме обсудят перечень профессий для льготного выхода на пенсию
Кубанские депутаты рассмотрят закон о сохранении пенсионных льгот

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017