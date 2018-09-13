Закон о пенсионных льготах приняли в Волгоградской области

Депутаты Волгоградской областной думы единогласно приняли сразу в двух чтениях законопроект о сохранении всех льгот для лиц предпенсионного возраста. Документ разработан во исполнение поручения президента и направлен на защиту прав пожилых жителей региона.

После вступления закона в силу будут действовать льготы на прежних условиях для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет, отмечает ресурс novostivolgograda.ru. Речь идет о компенсации расходов по оплате услуг ЖКХ, льготном проезде, пособиях, обеспечении слуховыми аппаратами и протезно-ортопедическими изделиями. Дополнительных средств на соцподдержку не потребуется.

Волгоградская область стала одним из первых регионов РФ, где власти подготовили поправки в закон, чтобы сохранить все льготы для пожилых людей.

Напомним, в России сократится срок выплат пособий по безработице, при этом размер выплат увеличится. Предполагается, что господдержку можно будет получать в течение шести месяцев после увольнения. Граждане могут рассчитывать на сумму от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей.