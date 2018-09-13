Фестиваль памяти Василия Аксенова стартовал в Казани

В столице Татарстана сегодня, 13 сентября, открылся музыкально-литературный фестиваль «Аксенов-фест», посвященный памяти писателя Василия Аксенова. В нем принимают участие писатели, режиссеры, актеры, литературоведы, издатели и музыканты.

Официальная церемония открытия запланирована на 19 часов в концертно-развлекательном комплексе «Пирамида». Во время ее проведения состоится вручение международной литературной премии «Звездный билет – 2018». Ее в 2008 году учредила мэрия Казани. Она присуждается молодым дарованиям в сфере литературы и искусства, сообщает ИА «Татар-информ».

В июле стало известно о том, что из-за проблем с финансированием в этом году не будет присуждаться премия «Русский Букер». Правление фонда продолжит поиски спонсора до ноября-декабря, когда будут сформированы благотворительные бюджеты компаний на год. Если спонсоров найти не удастся, то стартует процедура закрытия премии. «Русский Букер» вручается ежегодно с 1992 года.