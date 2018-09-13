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В Карелии найдена убитой 12-летняя школьница

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Карелии обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Убийство малолетней».

Девочку нашли в лесу поселка Рабочеостровск (Кемский район). Подозреваемый задержан, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Издание «Столица на Онего» уточняет, что девочка утром 12 сентября ушла в школу и не вернулась. Родители обратились в полицию, вечером сотрудники нашли труп.

Карельский портал «Республика» сообщает, что подозреваемый — местный житель. Мужчине примерно 55–60 лет, по словам местных жителей, он живет со своей семьей и, вероятно, психически нездоров.

11 сентября в Дагестане найдено тело пропавшей за несколько дней до этого шестилетней девочки. По подозрению в убийстве полиция задержала мать ребенка.

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