В Карелии найдена убитой 12-летняя школьница

В Карелии обнаружено тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело по статье «Убийство малолетней».

Девочку нашли в лесу поселка Рабочеостровск (Кемский район). Подозреваемый задержан, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Издание «Столица на Онего» уточняет, что девочка утром 12 сентября ушла в школу и не вернулась. Родители обратились в полицию, вечером сотрудники нашли труп.

Карельский портал «Республика» сообщает, что подозреваемый — местный житель. Мужчине примерно 55–60 лет, по словам местных жителей, он живет со своей семьей и, вероятно, психически нездоров.

11 сентября в Дагестане найдено тело пропавшей за несколько дней до этого шестилетней девочки. По подозрению в убийстве полиция задержала мать ребенка.