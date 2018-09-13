Индийский профессор скончалась в прямом эфире

Профессор и индийский общественный деятель Рита Джитендра скончалась во время прямого эфира утреннего шоу Good Morning J& K. Об этом пишет The Sun.

По словам ведущего программы Захида Муктара, 86-летняя гостья рассказывала о своей жизни и «выглядела абсолютно нормально», но внезапно перестала говорить, ее голова запрокинулась, после чего женщина потеряла сознание.

Эфир прервали, и сотрудники студии бросились на помощь профессору, отвезли ее в больницу. Однако медики не смогли помочь ей: женщина скончалась от сердечного приступа.

Примечательно, что незадолго до эфира, по пути в телестудию, Джитендра призналась, что хотела бы умереть на работе подобно ученому и бывшему президенту Индии Абдулу Каламу, который скончался во время лекции в вузе, пишет «Ридус».

В мае 2018 года сообщалось, что журналистка из Британии остановила коня на скаку в прямом эфире.