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Подозреваемый в хищениях чиновник из Троицка госпитализирован

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Суд Троицка Челябинской области все же должен сегодня, 13 сентября, выбрать меру пресечения в отношении главы муниципального казенного учреждения «Гражданская защита города Троицка» Владислава Ренмезова. Его подозревают в хищении бюджетных денег.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», задержанного перевели из изолятора временного содержания в кардиологическое отделение городской больницы с диагнозом «микроинсульт». В настоящий момент он находится в предынфарктном состоянии.

В том случае, если ко времени начала заседания его в суд не доставят, в больнице состоится выездное судебное заседание. Суд намерен сегодня в любом случае избрать Ремезову меру пресечения, поскольку сегодня истекают 48 часов с момента его задержания.

Следствие установило, что в период с 2011 по 2018 год руководитель МКУ присвоил деньги учреждения в сумме не менее 700 тыс. рублей. Уголовное дело заведено по статье «Присвоение вверенного имущества».

Некоторые СМИ сообщают, что поводом для его возбуждения стал снос аварийных зданий. Якобы Ремезов присваивал себе стройматериалы после разбора объектов.

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