Боширов и Петров признались в страхе из-за повышенного внимания СМИ

Граждане РФ Руслан Боширов и Александр Петров, подозреваемые властями Великобритании в причастности к отравлению бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, признались, что напуганы и не уверены в своем будущем из-за внимания со стороны СМИ. Об это они заявили в интервью RT и Sputnik.

«Мы думаем, что нас узнают. Как мы можем себя вести по-другому, если по телевизору показывают. Просто страшно», — рассказал Петров.

Боширов в свою очередь отметил, что их фотографии каждый день показывают на всех экранах и о них говорят в эфире всех радиостанций. «Включаешь радио: Боширов, Петров. Включаешь телевизор: Боширов, Петров. А как бы вы жили? Мне реально страшно, я опасаюсь, я напуган, я не знаю, что будет завтра», — пояснил «подозреваемый».

Сергей и Юлия Скрипали были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британских властей, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность этих обвинений.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, при этом в Скотленд-Ярде заявили о намерении объявить россиян в международный розыск по линии Интерпола.