Два краснокнижных растения нашли в Подмосковье впервые за 20 лет

Впервые за последние 20 лет в Московской области обнаружили два вида растений, внесенных в региональную Красную книгу. Их нашли в северной части Клина.

Речь идет о гроздовнике виргинскои и дремлике болотном, уточняет «Подмосковье сегодня». Более 40 экземпляров гроздовника растут в мелколиственно-еловом лесу. Примерно у половины из них — побеги с органами размножения.

Около 50 экземпляров дремлика произрастают в зарослях по краю болота. Все они являются плодоносящими.

В начале сентября в подмосковной Шатуре заметили редкую бабочку-колибри большехоботника звездчатого. Их сравнивают с колибри потому, что насекомые быстро машут крыльями и, таким образом, зависают над цветами, когда пьют нектар.