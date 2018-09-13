Прямой эфир

Два краснокнижных растения нашли в Подмосковье впервые за 20 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Впервые за последние 20 лет в Московской области обнаружили два вида растений, внесенных в региональную Красную книгу. Их нашли в северной части Клина.

Речь идет о гроздовнике виргинскои и дремлике болотном, уточняет «Подмосковье сегодня». Более 40 экземпляров гроздовника растут в мелколиственно-еловом лесу. Примерно у половины из них — побеги с органами размножения.

Около 50 экземпляров дремлика произрастают в зарослях по краю болота. Все они являются плодоносящими.

В начале сентября в подмосковной Шатуре заметили редкую бабочку-колибри большехоботника звездчатого. Их сравнивают с колибри потому, что насекомые быстро машут крыльями и, таким образом, зависают над цветами, когда пьют нектар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Московском зоопарке родился капуцин плакса
Гигантскую летучую мышь нашли в заповеднике в Башкортостане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017