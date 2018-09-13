Михаил Боярский высмеял законопроект о запрете курения у подъездов

Народный артист России Михаил Боярский высмеял законопроект, внесенный в Госдуму группой сенаторов, который запрещает курение на открытом воздухе на расстоянии менее 15 м от подъездов многоквартирных домов.

Актер иронично порекомендовал всем взять с собой рулетки и отмерять ровно 10 м, чтобы быть законопослушными и избежать лишних затрат. Он добавил, что курить дома тоже не стоит.

«В крайнем случае, нужно уголовное дело заводить на курильщиков, потому что, в конце концов, это уже надоело. Все курят и курят. Надо сажать», — цитирует Боярского телеканал «Звезда» в четверг, 13 сентября.

Артист добавил, что курить можно разрешить в камере. «Пускай накурятся там и погибнут все в тюрьме. Ужесточать нужно», — заключил он.

Ранее в четверг, 13 сентября, стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о запрете на курение ближе 15 м от подъездов многоквартирных домов. В случае принятия закона за его нарушение будет установлен штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Авторами инициативы выступили сенаторы Александр Варфоломеев, Эдуард Исаков, Татьяна Кусайко, Татьяна Лебедева, Анна Отке и Лариса Тюрина.