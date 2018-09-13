Прямой эфир

Михаил Боярский высмеял законопроект о запрете курения у подъездов

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист России Михаил Боярский высмеял законопроект, внесенный в Госдуму группой сенаторов, который запрещает курение на открытом воздухе на расстоянии менее 15 м от подъездов многоквартирных домов.

Актер иронично порекомендовал всем взять с собой рулетки и отмерять ровно 10 м, чтобы быть законопослушными и избежать лишних затрат. Он добавил, что курить дома тоже не стоит.

«В крайнем случае, нужно уголовное дело заводить на курильщиков, потому что, в конце концов, это уже надоело. Все курят и курят. Надо сажать», — цитирует Боярского телеканал «Звезда» в четверг, 13 сентября.

Артист добавил, что курить можно разрешить в камере. «Пускай накурятся там и погибнут все в тюрьме. Ужесточать нужно», — заключил он.

Ранее в четверг, 13 сентября, стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о запрете на курение ближе 15 м от подъездов многоквартирных домов. В случае принятия закона за его нарушение будет установлен штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Авторами инициативы выступили сенаторы Александр Варфоломеев, Эдуард Исаков, Татьяна Кусайко, Татьяна Лебедева, Анна Отке и Лариса Тюрина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боярский прокомментировал внесенный в Госдуму проект дуэльного кодекса
Законопроект о запрете на курение вблизи подъездов внесли в Госдуму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017