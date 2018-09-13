Под Красноярском снегопад образовал пробку на трассе

Первый снег выпал в Красноярском крае 13 сентября. Из-за снегопада на участке федеральной трассы «Енисей» временно ограничили движение для автобусов грузовиков. В настоящий момент спасатели движение восстановлено.

«В 14:45 (по местному времени) движение на автодороге Р-257 «Енисей» открыто для всех видов транспорта», — рассказали в управлении МЧС по региону. В расчистке дорожного полотна участвовали 21 спасатель и было задействовано восемь единиц техники.

Утром из-за мокрого снега, обильно выпавшего на горных перевалах поселка Балахта, на дороге образовалась большая автомобильная пробка.

Ранее днем иркутских коммунальщиков привели в режим готовности из-за снега. В области также выпал снег. На трассах Р-244 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» уже задействовано более 50 единиц техники.