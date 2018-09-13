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Судебные приставы спасли туристку в Уральских горах

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Группа судебных приставов во время похода в Уральских горах приняла участие в спасательной операции. На территории природного парка Иремель они встретили туристов из Уфы, среди них была девушка, которая повредила ногу и не могла продолжать поход.

Инцидент произошел при плохой погоде: было темно и шел проливной дождь, отмечает ТагилСити.Ру. Приставы не растерялись и пошли на КПП к подножью горы, где дежурил егерь. Удалось вызвать спасателей, они отвезли туристку в безопасное место. Здоровье пострадавшей находится вне опасности, пишет «Областная газета».

В конце августа спасатели сняли со скал Ай-Петри в Крыму двух туристов из Санкт-Петербурга. Для этого понадобилось альпинистское снаряжение. Информация о застрявших мужчине и женщине поступила от работников канатной дороги.

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